York Space évalué à 4,8 milliards de dollars : les actions augmentent à la Bourse de New York

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Après la révélation d'un contrat passé avec la police américaine de l'immigration (ICE), les appels à la responsabilité et à la transparence se multiplient à l'égard du groupe français d'informatique Capgemini , qui assure que ce contrat n'est pas "en cours d'exécution". ...
Lire la suite
L'envoyé spécial de Donald Trump à Minneapolis a promis jeudi de "bientôt" réduire les effectifs de la police de l'immigration déployés dans la ville, tout en répétant la volonté du président américain d'y poursuivre les opérations anti-immigration. Tom Homan, ...
Lire la suite
Les Etats-Unis se sont rapprochés jeudi d'une paralysie partielle de l'administration fédérale après l'échec au Sénat d'un texte budgétaire, en raison de l'opposition des démocrates qui demandent un encadrement plus strict de la police de l'immigration. Le financement ...
Lire la suite
Les actions américaines du secteur des logiciels ont chuté jeudi après que les perspectives décevantes de SAP en matière d'informatique dématérialisée et la chute de ServiceNow après la publication des résultats ont renforcé les inquiétudes selon lesquelles les ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer