York Space évalué à 4,8 milliards de dollars : les actions augmentent à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de York Space Systems

YSS.N ont augmenté de 11,8 % lors de leur entrée à la Bourse de New York jeudi, valorisant la société de satellites à 4,75 milliards de dollars.