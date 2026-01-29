Cisjordanie: prière juive matinale au tombeau de Joseph, un chef colon israélien salue une "étape majeure"

Des Juifs israéliens, parmi lesquels des ultranationalistes, des ultra-orthodoxes et des colons, prient au tombeau de Joseph, à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, le 29 janvier 2026 ( AFP / Menahem KAHANA )

Quelque 1.500 juifs ont prié jeudi matin au tombeau de Joseph, lieu saint disputé à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, où un représentant de colons s'est félicité d'une "étape majeure" vers l'établissement de la souveraineté israélienne sur le site.

Les fidèles ont pratiqué la "Chaharit", soit l'office juif du matin célébré après le lever du soleil, ce qui est inédit dans la mesure où jusque-là les autorités israéliennes autorisaient des juifs à venir prier en cet endroit uniquement de nuit.

"C'est une étape majeure (vers le) retour complet du peuple d'Israël et de l'Etat d'Israël en ce lieu saint", a déclaré sur place Yossi Dagan, président du Conseil des colonies israéliennes du nord de la Cisjordanie.

"Pour la première fois depuis 25 ans, des juifs ont prié à la lumière du jour au tombeau de Joseph", s'est félicité ce Conseil dans un communiqué.

Ce lieu est révéré par les juifs comme étant la sépulture de Joseph, fils du patriarche Jacob dans la Bible. Les Palestiniens y vénèrent une figure religieuse musulmane locale.

Le site, régulièrement au centre de frictions violentes entre Israéliens et Palestiniens, se trouve en "zone A", c'est-à-dire relevant du contrôle sécuritaire exclusif de l'Autorité palestinienne au titre des accords israélo-palestiniens d'Oslo conclus dans la décennie 1990 et aujourd'hui moribonds.

Depuis son évacuation par les forces israéliennes en 2000 au début de la Seconde Intifada (le soulèvement palestinien de 2000 à 2005), les visites de juifs y sont limitées et soumises à autorisation et coordination préalables avec l'armée israélienne.

L'armée israélienne encadre de longue date la venue de juifs ultra-orthodoxes pour une prière nocturne chaque premier jour du mois du calendrier hébraïque.

Mais selon des médias israéliens, le ministre de la Défense Israël Katz, membre d'un des gouvernements les plus à droite et les moins laïques de l'histoire d'Israël, a donné en décembre des directives à l'armée pour permettre plus de visites et plus seulement la nuit, alors que jusque-là, les bus des visiteurs escortés par l'armée devaient quitter les lieux à 4h00 du matin au plus tard.

Selon le journaliste de l'AFP sur place, les quelque 25 bus bondés arrivés de nuit et transportant des ultranationalistes habitant des colonies juives en Cisjordanie occupée, ainsi que des juifs ultra-orthodoxes venus de colonies mais aussi de l'intérieur d'Israël, sont repartis à 7h00 du matin escortés par des véhicules militaires.

"Tout a été fait conformément aux ordres de l'échelon politique", a déclaré à l'AFP un porte-parole militaire, ajoutant que "l'échelon politique (avait) décidé d'étendre les heures d'ouverture".

L'expansion de la colonisation juive en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, est considérée par l'ONU, avec la poursuite des violences, comme l'un des principaux obstacles à la résolution du conflit israélo-palestinien.