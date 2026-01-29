York Space évalué à 4,75 milliards de dollars : les actions font un bond à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

York Space Systems YSS.N a obtenu une valorisation de 4,75 milliards de dollars lors de ses débuts sur le marché, les investisseurs pariant sur le maintien des dépenses du Pentagone dans le domaine de l'espace et de la défense pour stimuler la croissance.

L'action de la société basée à Denver, dans le Colorado, a ouvert en hausse de 11,8 % à 38 dollars à la Bourse de New York.Elle a levé 629 millions de dollars lors d'un premier appel public à l'épargne élargi aux États-Unis, mercredi, après avoir vendu 18,5 millions d'actions.

Le fabricant de satellites a fait ses débuts sur le marché aux côtés de la banque numérique brésilienne PicPay et de la plateforme d'assurance Ethos Technologies jeudi, alors que les conditions stables du marché et un carnet de commandes bien rempli l'année dernière encouragent les entreprises à tâter le terrain.

Les débuts de l'entreprise financée par AE Industrial Partners font suite à des discussions croissantes sur le marché au sujet d'une offre potentielle de SpaceX , qui pourrait devenir la plus grande introduction en bourse de tous les temps.

Les dépenses militaires ont augmenté dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, l'administration Trump cherchant à consacrer des milliards à des initiatives telles que le programme de défense antimissile "Golden Dome".

Les débuts de York soulignent les attentes des investisseurs quant à une demande soutenue dans un secteur qui s'appuie de plus en plus sur le gouvernement américain, le Pentagone cherchant à maintenir sa domination dans le domaine de l'espace et de la défense.

L'année dernière, les introductions en bourse de Firefly Aerospace FLY.O , Voyager Technologies VOYG.N et Karman Holdings KRMN.N ont mis en évidence l' appétit des investisseurs pour un secteur qui s'impose comme une priorité stratégique nationale pour acquérir un avantage géopolitique.

Les investisseurs espèrent maintenant que le financement du secteur se poursuivra , alors que l'administration Trump fait de l'espace une priorité économique et de sécurité nationale.

York Space, fondée en 2012 par Dirk Wallinger, fournit des plateformes satellitaires et des engins spatiaux à bas prix et compte le Pentagone comme son plus gros client.

Goldman Sachs, Jefferies et Wells Fargo Securities ont été les chefs de file de l'offre.