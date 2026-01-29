Municipales à Paris: Grégoire veut relancer le pouvoir d'achat des Parisiens

Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI à la mairie de Paris, lors d'un meeting, le 14 janvier 2026 à Paris ( AFP / Martin LELIEVRE )

Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI à la mairie de Paris, a dévoilé jeudi une série de mesures pour réduire le coût de la vie des Parisiens en matière de santé, d'alimentation et de logement.

"Paris c'est la plus belle ville du monde, mais quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de temps, elle peut être très dure", a-t-il déclaré lors d'un point presse.

Sur le logement, dont les loyers représentent en moyenne à Paris 36% du budget mensuel des ménages, M. Grégoire ambitionne de créer à terme "jusqu'à 60.000 logements" sociaux et intermédiaires supplémentaires et de "rendre aux Parisiens les 70.000 meublés touristiques qui font artificiellement monter les prix".

Un plan de rénovation des copropriétés privées doit par ailleurs permettre de rénover 200.000 logements d'ici la fin de la mandature.

"On a des loyers qui sont, à Paris, 40% plus élevés que la moyenne française. On a des produits alimentaires qui sont 7% plus chers dans les supermarchés parisiens qu'ailleurs en France", a rappelé Lucie Castets, ex-candidate du Nouveau front populaire pour Matignon qui a rejoint la liste d'Emmanuel Grégoire.

A l'instar de sa concurrente LFI Sophia Chikirou, M. Grégoire dresse lui aussi le constat d'une capitale qui "devient un désert médical". Il propose pour y remédier de mettre en place une mutuelle municipale et de créer cinq centres de santé supplémentaires -la Ville en coordonne dix- ainsi que d'en rénover deux autres, ce qui permettra selon lui d'organiser "100.000 consultations supplémentaires par an".

Face à l'envolée des prix de l'énergie, l'ex-premier adjoint veut proposer aux Parisiens des achats groupés d'énergie grâce auxquels il estime pouvoir "réduire de 100 à 200 euros par ménage et par an la facture".

Sur le plan de l'alimentation, alors qu'un Français sur six ne mange pas à sa faim, selon le Credoc, il souhaite créer un réseau d'épiceries et de supermarchés solidaires "à moins de dix minutes à pied" de chaque habitant, instaurer un goûter gratuit dans les écoles et maintenir le gel du tarif des cantines pour tous les élèves.

Il propose enfin de mieux lutter contre le non-recours aux aides sociales, de créer "un statut particulier pour les aidants" et propose deux heures de garde gratuites par semaine, sous condition de ressources, pour les "mamans solos". La gratuité des fournitures scolaires sera par ailleurs étendue jusqu'au collège, également sous condition de ressources.