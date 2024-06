Yomoni se lance dans la gestion privée et les produits structurés

(AOF) - Yomoni a annoncé le lancement de Yomoni Gestion Privée et la commercialisation de son premier produit structuré, Yomoni Transparence 7. Yomoni Gestion Privée permet aux clients ayant confié 50000 euros d’encours minimum au gérant, de bénéficier d’un nouvel espace disponible sur l’app mobile Yomoni, intégrant de nouveaux services. Au premier rang de ces nouveautés, la gestion multi-compartiments en assurance-vie.

En complément de leur gestion sous mandat en ETF pilotée par Yomoni, les clients privés auront par exemple accès aux produits structurés, dont Yomoni Transparence 7.

Dès 1000 euros, ils pourront bénéficier de ce produit structuré à capital garanti - hors défaut de l'émetteur BNP Paribas - sur les taux CMS 10 ans avec un coupon de 7 % par an garanti la première année. Le taux CMS est le taux d'intérêt moyen auquel les banques européennes peuvent emprunter ou prêter de l'argent sur une période de 10 ans.

Au cours de la première année, les coupons trimestriels sont fixes et indépendants de l'évolution des taux d'intérêt. Hors cas de défaut de BNP Paribas, le produit détachera 4 coupons trimestriels de 1,75%, soit 7% au total. Ensuite, chaque trimestre, le niveau du taux CMS 10 ans sera observé. Si ce taux est inférieur ou égal à 3,10% et supérieur à 2,50%, le produit détachera un coupon de 1,75% pour le trimestre et le produit continue.

Yomoni a dévoilé sa marge (2%) sur Yomoni Transparence 7 et s'est engagé à reverser la marge additionnelle aux souscripteurs du produit.