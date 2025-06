Airbus: STarlux Airlines a commandé dix A350-1000 information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la signature d'une commande avec STarlux Airlines (Taïwan) pour dix A350-1000 supplémentaires, portant sa commande totale à 18 appareils. L'accord a été signé au Salon du Bourget.



STarlux Airlines exploite déjà une flotte de 28 appareils Airbus, dont l'A350-900, l'A330neo et l'A321neo. La compagnie taïwanaise a commandé 30 appareils, dont des A350F cargo et des A350-1000.



Équipé de moteurs Rolls-Royce de dernière génération, il est conçu pour parcourir jusqu'à 18 000 kilomètres sans escale, en consommant 25 % de carburant de moins que les modèles de la génération précédente.



' Grâce à sa conception avancée et à ses performances en termes de consommation de carburant, l'A350-1000 Long Range Leader permet aux compagnies aériennes d'optimiser leurs itinéraires tout en réduisant leur impact environnemental ', a déclaré Benoît de Saint-Exupéry.





