Yomoni : sa société de gestion désormais dénommée " Althéis by Yomoni "
information fournie par AOF 10/09/2025 à 15:40

(AOF) - Yomoni a annoncé l'évolution de l'identité de sa société de gestion, dénommée " Althéis by Yomoni " depuis le 8 juillet, et officialisé le lancement de cette nouvelle structure dédiée à la distribution intermédiée auprès des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), family offices et multi-family offices. La marque Yomoni reste active à destination des particuliers.

Althéis propose aux professionnels du patrimoine " une solution ETF robuste et transparente, fondée sur une approche coeur-satellite ", indique la société. " Avec un seuil minimum d'investissement de 500 000 € pour les mandats ETF et une entrée possible à 1 million d'€ pour intégrer des ETF thématiques, les professionnels du patrimoine pourront proposer à leurs clients l'accès à une gamme complète incluant CTO, PEA et assurance-vie."

Althéis conserve par ailleurs la gestion des fonds distribués par Yomoni.

