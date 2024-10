Yomoni : plus de 21 milliards de collecte pour les ETF en Europe en septembre

(AOF) - "Septembre poursuit l'année 2024 de manière remarquable, avec un peu plus de 21 milliards d'euros de souscriptions nettes" en Europe, signale Yomoni dans la dernière livraison de son "Observatoire des ETF". La collecte des ETF en Europe atteint ainsi un peu plus de 164 milliards d'euros depuis le début de l’année, à comparer aux 167 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2023. Les flux ont été une nouvelle fois positifs pour les actions et les obligations, mais très légèrement négatifs pour les matières premières.

Avec près de 15,5 milliards d'euros de collecte, la classe d'actifs actions reste le support préféré des investisseurs en ETF. La collecte depuis le début de l'année sur les ETF actions s'élève à environ 116 milliards d'euros contre 105 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2023. Les ETF obligataires représentent quant à eux un peu plus du tiers de la collecte des actions en septembre, avec près de 5,5 milliards d'euros de collecte nette.

Les matières premières ont enregistré leur troisième mois consécutif de décollecte, avec environ 100 millions d'euros de rachats. Les ETF sur le pétrole ont enregistré des souscriptions nettes d'environ 240 millions d'euros, tandis que l'or a subi une décollecte d'un peu moins de 400 millions d'euros. "Il n'y a pas eu d'autres mouvements significatifs sur les autres types de matières premières", précise Yomoni.