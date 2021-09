Yomoni passe la barre des 500M€ d'encours

(NEWSManagers.com) - Yomoni doit dévoiler ce jour des encours sous gestion ayant dépassé les 500 millions d'euros à fin août 2021. Sur un an, ses encours ont doublé après une hausse de 260 millions d'euros dont 220 millions d'euros de collecte nette. Sur la période, 34.000 nouveaux contrats ont été conclus par le robo-conseiller spécialisé dans la vente de produits d'assurance-vie dotés de gestion pilotée.

La fintech, qui fête ses 6 ans, revendique que 40% des nouvelles souscriptions d'assurance-vie l'ont été via des mandats ESG depuis leur création en mai dernier.

"40% de nouveaux clients nous ont rejoints grâce à la recommandation d' un client existant. C' est un moteur de croissance extrêmement puissant", souligne Sébastien d' Ornano, président exécutif de Yomoni. La fintech a fait évoluer récemment ses offres de parrainage et permet désormais à ses clients de parrainer d'autres personnes en leur offrant jusqu'à 350 euros de frais de gestion sous certaines conditions. Elle vise environ 1 milliard sous gestion d'ici 2022 et l'atteinte du point mort l'an prochain.