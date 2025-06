Yomoni dévoile un partenariat stratégique avec Geneo Capital Entrepreneur

(AOF) - Geneo Capital Entrepreneur s’associe à Yomoni " pour accompagner les PME et ETI dans leurs projets de développement long terme et proposer une nouvelle voie d’accès au Private Equity fondé sur les principes de la finance positive ", expliquent les deux partenaires.

Dans un univers d'investissement jusqu'ici réservé aux professionnels ou aux investisseurs institutionnels, l'offre Yomoni x Geneo est disponible à partir de 100 000 euros. Elle repose sur trois piliers majeurs : un portefeuille d'entreprises françaises rigoureusement sélectionnées pour leur potentiel de croissance durable ; un modèle evergreen, sans échéance de sortie, aligné sur le rythme d'horizon long terme des entreprises et un impact concret, avec des contributions tangibles tant économiquement qu'au niveau de l'emploi et de la transformation sociétale.

Yomoni est l'un des partenaires distributeurs de Geneo Capital (pour les montants unitaires d'investissement supérieurs à 500 000 euros) et le distributeur exclusif de la SLP Geneo Dirigeants et Entrepreneurs (pour les montants compris entre 100 000 et 500 000 euros). En tant qu'associé commandité, Geneo Capital Entrepreneur a nommé Tygrow, comme société de gestion de la SLP Geneo Dirigeants et Entrepreneurs. La souscription à ces 2 FIA est réservée aux investisseurs professionnels et assimilés.

Depuis 2019, Geneo Capital a investi dans 23 entreprises, contribué à la création de 650 emplois nets, déployé plus de 2 400 actions de transformation et affiche un taux de rentabilité interne moyen pondéré de 22,3 % sur ses sorties.