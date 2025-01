Yomoni : 27,4 milliards d'euros de collecte nette sur les ETF en Europe

(AOF) - Selon l'Observatoire mensuel des ETF, lancé par Yomoni, spécialiste de la gestion indicielle, la collecte nette sur les ETF en Europe en novembre s'établit à environ 27,4 milliards d'euros, soit plus de 221 milliards d'euros sur l'année. Les flux ont été positifs pour les classes d'actifs actions et obligations mais négatifs pour les matières premières.

"La proportion de la collecte se dirigeant vers des ETF prenant en compte des critères extra-financiers est toujours très faible. Elle représente 10% de la collecte nette en ETF actions et on observe même des rachats nets sur les ETF obligataires ESG", précise Yomoni, ajoutant que l'activité est également restée soutenue sur les lancements d'ETF avec 22 nouveaux produits et une activité particulièrement dense chez BlackRock.