YMTC, premier fabricant chinois de puces de mémoire flash, entame une préparation à son introduction en bourse avec une banque d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la capacité actuelle de YMTC au paragraphe 6 et sa capacité future au paragraphe 7)

YMTC, premier fabricant chinois de puces de mémoire flash, a entamé le processus dit de “tutorat” en vue d'une éventuelle introduction en bourse, au cours duquel une entreprise reçoit des conseils formels pré-IPO de la part d'une banque d'investissement, selon un document réglementaire publié mardi.

Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) a engagé CITIC Securities, une banque d'investissement publique chinoise, pour l'accompagner dans la préparation de son introduction en bourse en vue d'une cotation potentielle sur le marché boursier.

Les préparatifs d'introduction en bourse de YMTC font suite à ceux de Changxin Memory Technologies (CXMT), basée à Hefei, qui a révélé dimanche dans un prospectus mis à jour qu'elle avait été rentable pour la première fois de son histoire l'année dernière, tandis que son chiffre d'affaires du premier trimestre a bondi de plus de 700 % en glissement annuel.

YMTC et CXMT sont considérées comme les meilleurs espoirs de la Chine pour s'implanter sur un marché mondial des puces mémoire longtemps dominé par des acteurs sud-coréens et américains tels que Samsung Electronics 005930.KS , SK Hynix

000660.KS et Micron MU.O .

Bien qu’elle ait été ajoutée à une liste noire commerciale américaine fin 2022, ce qui a restreint son accès aux outils de fabrication de puces étrangers, l’entreprise basée à Wuhan a accru son recours à des fournisseurs d’équipements nationaux tels que Naura et renforce activement ses capacités de production .

Le plus grand fabricant chinois de puces de mémoire flash NAND – quistockent les données dans les smartphones et les ordinateurs – dispose dedeux usines dont la production mensuelle combinée s'élève à 200.000 plaquettes.

La troisième usine de YMTC à Wuhan devrait entrer en service à la fin de cette année et aura une capacité de production de 50.000 plaquettes par mois d'ici 2027, comme l'a déjà rapporté Reuters .