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YMTC, premier fabricant chinois de puces de mémoire flash, entame des discussions avec une banque d'investissement en vue de son introduction en bourse
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 10:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter le nom de la banque au paragraphe 2, ajouter des informations générales sur YMTC aux paragraphes 3 et 4)

YMTC, premier fabricant chinois de puces de mémoire flash, a entamé le processus dit de « tutorat » en vue d'une éventuelle introduction en bourse, qui comprend des entretiens formels de conseil pré-IPO avec une banque d'investissement, selon un document déposé mardi auprès de l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers.

Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) a engagé CITIC Securities, une banque d'investissement publique chinoise, pour l'accompagner dans la préparation de son introduction en bourse en vue d'une cotation potentielle sur le marché boursier.

YMTC est considérée comme le meilleur espoir de la Chine pour s'implanter sur un marché mondial des puces mémoire longtemps dominé par des acteurs sud-coréens et américains tels que Samsung Electronics 005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Micron MU.O .

Bien qu'elle ait été ajoutée à une liste noire commerciale américaine fin 2022, une mesure qui a restreint son accès aux outils de fabrication de puces étrangers, la société basée à Wuhan a élargi son recours à des fournisseurs d'équipements nationaux tels que Naura et renforce désormais activement ses capacités de production.

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