Yen: les économistes prévoient une hausse en décembre

L'économiste juge " frappante ", cependant, l'absence d'indications explicites sur l'avenir dans le communiqué d'aujourd'hui. La BoJ a déclaré en juillet qu'elle continuerait à relever les taux d'intérêt si l'inflation évoluait comme prévu, mais cela n'est plus explicitement indiqué dans celui de ce jour. La Banque du Japon aura du mal à relever les taux d'intérêt de manière significative, estime le gérant : il ne prévoit qu'une seule hausse supplémentaire des taux en décembre, entraînant une baisse du yen dans les mois à venir.

Volkmar Baur (Commerzbank) souligne pour sa part que la décision de la BoJ se fonde sur des perspectives économiques positives, avec une croissance de l'économie au-dessus de son potentiel au cours des prochains trimestres et une amélioration des dépenses de consommation. Selon lui la BoJ estime que l'inflation continuera, ouvrant la voie à de nouvelles hausses.

La baisse des taux de la Fed plus importante que prévu "augmente la probabilité d'une action de la BoJ" estime Derek Halpenny. Il s'attend à ce que la BoJ augmente ses taux de 25 points de base en décembre.

Derek Halpenny relève que le gouverneur Ueda a répété que le niveau des taux réels au Japon restait "très bas" et que si l'économie évoluait comme prévu, la BoJ relèverait ses taux. Néanmoins, compte tenu de l'ampleur de l'appréciation du yen et de la baisse des actions japonaises depuis la dernière réunion, il a également reconnu que le risque inflationniste avait diminué.

