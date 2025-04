Selon MUFG, ces derniers développements suggèrent que les partisans les plus fervents de la guerre commerciale contrôlent désormais la Maison Blanche.

La secrétaire au Commerce Howard Lutnick a ajouté que les " droits de douanes arrivaient " et que le président Trump " ne plaisantait pas ".

" Nous avons des déficits financiers massifs avec la Chine, l'Union européenne et bien d'autres. Le seul moyen de remédier à ce problème est de mettre en place des droits de douanes, qui font actuellement entrer des dizaines de milliards de dollars aux Etats-Unis ", a par ailleurs écrit le président américain sur son réseau social. L'excédent de ces pays s'est accru pendant la ‘ présidence ‘ de Joe Biden, un homme endormi. Nous allons inverser cette tendance, et nous allons l'inverser RAPIDEMENT ".

(AOF) - Le dollar perd 0,68% à 145,8855 yens tandis que le franc suisse progresse de 1,29% à 1,1772 dollar. Ces deux devises continuent d'assumer leur rôle de valeur refuge, de même que les obligations Etats-Unis. Les taux longs sont en forte baisse des 2 côtés de l'Atlantique : le rendement du 10 ans américain perd 5,9 points de base à 3,95% et son équivalent allemand, 11 points de base à 2,469%.

Yen, franc suisse et obligations d'Etat, derniers refuges des investisseurs

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.