Yémen-Les séparatistes suspendent les discussions sur l'accord de Ryad

LE CAIRE, 26 août (Reuters) - Les séparatistes du sud du Yémen ont suspendu leur participation aux discussions sur un accord de partage de pouvoir dans la région, connu sous le nom d'accord de Ryad, a annoncé mardi dans un communiqué le Conseil de transition du Sud (CTS). L'Arabie saoudite, qui mène la coalition militaire intervenant contre les rebelles chiites Houthis depuis 2015, tente d'obtenir la mise en oeuvre de l'accord proposé en novembre dernier pour mettre fin au conflit entre les séparatistes du sud et le gouvernement soutenu par Ryad, alliés supposés. Le CTS, soutenu par les Emirats arabes unies, a cité plusieurs motifs pour expliquer son retrait des discussions, dont l'effondrement des services publics dans le sud du pays et l'escalade militaire des forces gouvernementales dans la province d'Abyan. (Nayera Abdallah et Alaa Swilam; version française Jean Terzian)

