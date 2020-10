Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Yémen-Les Houthis ont libéré des ressortissants américains, dit Oman Reuters • 15/10/2020 à 05:03









DUBAI, 15 octobre (Reuters) - Les autorités de la capitale yéménite de Sanaa, contrôlée par les rebelles chiites Houthis, ont libéré des ressortissants américains à la requête d'Oman, a rapporté mercredi soir la presse officielle du sultanat, sans davantage de précisions. "Les autorités compétentes du sultanat ont contacté les autorités de Sanaa qui ont accepté de libérer les Américains et de les transférer au sultanat avant de rentrer à la maison", a rapporté la télévision publique omanaise. Dans un communiqué, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Robert O'Brien, a déclaré que les Etats-Unis se réjouissaient de la libération de deux citoyens américains, Sandra Loli et Mikael Gidada, après leur détention par les Houthis. (Maha El Dahan, avec Steve Holland à Washington; version française Jean Terzian)

