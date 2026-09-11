Yémen-Les Houthis continuent d'avancer vers le détroit de Bab el-Mandeb - sources

(Actualisé avec détails, contexte)

Les Houthis, mouvement soutenu par l'Iran contrôlant une partie du Yémen, ont atteint vendredi la ville de Dubab, située sur le détroit du Bab el-Mandeb, et l'île de Perim, située à l'embouchure de cet axe vital, ont déclaré à Reuters plusieurs sources du gouvernement yéménite.

Cette avancée des Houthis, favorisée par le retrait des forces gouvernementales, permet au groupe de faire un pas de plus vers le contrôle de détroit, un jour après la conquête de la ville historique de Mokha, sur la mer Rouge.

La maîtrise de Dubab et de Perim est essentielle pour prendre le contrôle du détroit de Bab el-Mande, un des axes maritimes les plus stratégiques au monde, ont déclaré des sources gouvernementales.

Après avoir perdu Mokha jeudi, les forces gouvernementales et leurs alliés avaient trouvé refuge dans la ville de Dubab. Elles ont déclaré qu'elles tenteraient de reprendre les zones conquises par les Houthis cette semaine.

Si les Houthis parvenaient à prendre le contrôle total du détroit de Bab el-Mandeb, l'Iran pourrait bénéficier d'un avantage décisif dans la guerre qui l’oppose depuis plus de six mois aux États-Unis en réduisant les approvisionnements énergétiques mondiaux via un deuxième corridor.

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, dépend désormais de la route de la mer Rouge pour acheminer son pétrole depuis que le conflit avec l'Iran a entraîné la fermeture de fait du détroit d'Ormuz, par lequel transitait auparavant un cinquième du pétrole mondial.

Les cours mondiaux du pétrole sont en passe de terminer la semaine au-dessus des 100 dollars le baril pour la première fois depuis la mi-mai, bien qu'ils soient légèrement baissé vendredi après que le Financial Times a rapporté que les ministres des Affaires étrangères du Moyen-Orient tentaient de conclure un accord temporaire pour réguler le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

L'Iran aurait demandé la semaine dernière aux Houthis d'intensifier leurs attaques contre l'Arabie saoudite, un proche allié des États-Unis, et leur aurait promis davantage de fonds, d'armes et d'officiers supérieurs pour les aider à y parvenir, ont indiqué deux sources iraniennes.

Les Houthis, qui contrôlent les zones les plus peuplées du Yémen et une grande partie du nord du pays dont la capitale Sanaa, ont lancé plusieurs attaques contre l'Arabie saoudite et en mer Rouge depuis leur annonce en juillet dernier d'un blocus maritime des ports saoudiens.

Le détroit de Bab el-Mandeb, littéralement "la porte des larmes" en arabe, est un des carrefours maritimes les plus importants pour le transport de pétrole depuis le Golfe vers la mer Méditerranée via le canal de Suez ou l'oléoduc Suez-Méditerranée situé sur la côte égyptienne de la mer Rouge, ainsi que pour les matières premières destinées à l'Asie, notamment le pétrole russe.

L'escalade de tensions au Yémen intervient alors que des échanges de tirs ont repris entre Washington et Téhéran après des semaines de calme relatif.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a appelé à deux reprises le président américain Donald Trump jeudi et l’a exhorté à lancer des frappes contre les Houthis, a rapporté Axios, citant deux responsables américains.

Selon Axios, le président américain a rejeté cette demande et les États-Unis, bien que préoccupés par l'escalade au Yémen, n'ont pas l'intention de mener une action militaire directe contre les Houthis pour le moment.

(Mohammed Ghobari, rédigé par Eman Abouhassira ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)