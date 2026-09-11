Yémen: Les Houthis continuent d'avancer vers le détroit de Bab el-Mandeb, selon des sources

Un homme armé marche à côté d'un véhicule blindé, à Mocha

Les Houthis, mouvement soutenu par l'Iran ‌contrôlant une partie du Yémen, ont atteint vendredi la ville de Dubab, située ​sur le détroit du Bab el-Mandeb, et l'île de Perim, située à l'embouchure de cet axe vital, ont déclaré à Reuters plusieurs sources du gouvernement yéménite.

Cette avancée ​des Houthis, favorisée par le retrait des forces gouvernementales, permet au groupe de faire un pas de plus ​vers le contrôle de détroit, un jour ⁠après la conquête de la ville historique de Mokha, sur la mer ‌Rouge.

La maîtrise de Dubab et de Perim est essentielle pour prendre le contrôle du détroit de Bab el-Mande, un des axes maritimes ​les plus stratégiques au ‌monde, ont déclaré des sources gouvernementales.

Après avoir perdu Mokha jeudi, ⁠les forces gouvernementales et leurs alliés avaient trouvé refuge dans la ville de Dubab.

Les Houthis, qui contrôlent les zones les plus peuplées du Yémen et une grande ⁠partie du nord ‌du pays dont la capitale Sanaa, ont lancé plusieurs attaques contre ⁠l'Arabie saoudite et en mer Rouge depuis leur annonce en juillet dernier d'un ‌blocus maritime des ports saoudiens.

Le détroit de Bab el-Mandeb, littéralement "la porte ⁠des larmes" en arabe, est un des carrefours maritimes les ⁠plus importants pour le ‌transport de pétrole depuis le Golfe vers la mer Méditerranée via le canal ​de Suez ou l'oléoduc Suez-Méditerranée situé sur ‌la côte égyptienne de la mer Rouge, ainsi que pour les matières premières destinées à l'Asie, notamment ​le pétrole russe.

Un blocage du détroit isolerait les Etats producteurs de pétrole du Golfe, comme l'Arabie saoudite, des routes maritimes principales après que l'Iran a ⁠de facto fermé le détroit d'Hormuz, artère commerciale par laquelle transitait avant le conflit un cinquième du commerce maritime mondial d'hydrocarbures.

L'escalade de tensions au Yémen intervient alors que des échanges de tirs ont repris entre Washington et Téhéran après des semaines de calme relatif.

(Mohammed Ghobari, rédigé par Eman Abouhassira ; version française Etienne Breban, édité ​par Benoit Van Overstraeten)