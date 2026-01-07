 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Yémen-Le chef des séparatistes a fui, dit la coalition menée par l'Arabie saoudite
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 05:52

Le chef des séparatistes yéménites du Conseil de transition du Sud (STC), Aïdarous al-Zoubaïdi, ne s'est pas présenté à l'embarquement d'un avion devant l'emmener à Ryad pour un forum consacré à la situation dans le sud du Yémen et a fui vers une destination inconnue, a déclaré mercredi la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite.

Cette annonce intervient dans un contexte d'efforts destinés à mettre fin aux affrontements qui ont éclaté en décembre entre le STC, soutenu par les Emirats arabes unis, et le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale et allié de l'Arabie saoudite, avec pour conséquence de déclencher une querelle majeure entre les deux pays du Golfe.

Il était attendu qu'Aïdarous al-Zoubaïdi se rende en Arabie saoudite après que le gouvernement yéménite a demandé la semaine dernière à Ryad d'organiser un forum consacré aux affrontements dans le sud du Yémen.

Dans un communiqué, le porte-parole de la coalition sous commandement saoudien a déclaré qu'un avion transportant un nombre important de représentants de haut rang du STC a décollé avec plus de trois heures de retard et sans Aïdarous al-Zoubaïdi, dont la localisation n'était pas connue.

Pendant que l'appareil attendait, a ajouté Tourki al-Maliki, sont parvenues des informations selon lesquelles Aïdarous al-Zoubaïdi a "déplacé de larges troupes" et appelé "à la mobilisation, au mouvement et à l'armement de factions".

D'après l'agence de presse SABA, le Conseil présidentiel yéménite, soutenu par Ryad, a décidé en conséquence de retirer à Aïdarous al-Zoubaïdi son statut au sein du conseil et de saisir le parquet pour des accusations de haute trahison.

La querelle entre l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis a fracturé ces deux alliés initialement engagés côte à côte dans une intervention militaire lancée en 2015 contre les rebelles Houthis alignés sur l'Iran, lesquels sont toujours la force militaire dominante au Yémen.

(Enas Alashray; version française Jean Terzian)

Valeurs associées

Gaz naturel
3,52 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
59,96 USD Ice Europ -0,91%
Pétrole WTI
56,21 USD Ice Europ -1,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump au Kennedy Center à Washington, le 6 janvier 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Groenland: Trump étudie "plusieurs options", y compris "utiliser l'armée"
    information fournie par AFP 07.01.2026 06:51 

    Donald Trump étudie "plusieurs options" pour acquérir le Groenland, y compris "utiliser l'armée", a déclaré mardi sa porte-parole, de quoi attiser encore l'inquiétude en Europe sur le sort de l'île arctique, territoire autonome danois. Le président américain "a ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 07.01.2026 06:46 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * CARMAT ... Lire la suite

  • L'ex-agent de la CIA Aldrich Ames quitte le tribunal d'Alexandria, aux Etats-Unis, après son inculpation pour espionnage le 22 février 1994 ( AFP / LUKE FRAZZA )
    Un agent de la CIA condamné pour espionnage au profit de l'URSS meurt en prison
    information fournie par AFP 07.01.2026 05:32 

    Aldrich Ames, un ancien agent de la CIA condamné pour avoir espionné au profit de Moscou, est mort lundi en prison à l'âge de 84 ans, selon les autorités américaines. Analyste dans le contre-espionnage pour la CIA, les services secrets des Etats-Unis, pendant 31 ... Lire la suite

  • Le président du Medef Patrick Martin s'adresse à la presse, le 24 septembre 2025 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )
    Ruptures conventionnelles: nouveau départ pour la négociation, en présence du Medef
    information fournie par AFP 07.01.2026 05:29 

    Après un faux départ en décembre, lié à l'absence du Medef, les partenaires sociaux tentent à nouveau mercredi de lancer les négociations de l'assurance chômage sur les contrats courts et les ruptures conventionnelles, sur fond de désaccords profonds. Organisations ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank