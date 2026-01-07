Yémen-Le chef des séparatistes a fui, dit la coalition menée par l'Arabie saoudite

Le chef des séparatistes yéménites du Conseil de transition du Sud (STC), Aïdarous al-Zoubaïdi, ne s'est pas présenté à l'embarquement d'un avion devant l'emmener à Ryad pour un forum consacré à la situation dans le sud du Yémen et a fui vers une destination inconnue, a déclaré mercredi la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite.

Cette annonce intervient dans un contexte d'efforts destinés à mettre fin aux affrontements qui ont éclaté en décembre entre le STC, soutenu par les Emirats arabes unis, et le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale et allié de l'Arabie saoudite, avec pour conséquence de déclencher une querelle majeure entre les deux pays du Golfe.

Il était attendu qu'Aïdarous al-Zoubaïdi se rende en Arabie saoudite après que le gouvernement yéménite a demandé la semaine dernière à Ryad d'organiser un forum consacré aux affrontements dans le sud du Yémen.

Dans un communiqué, le porte-parole de la coalition sous commandement saoudien a déclaré qu'un avion transportant un nombre important de représentants de haut rang du STC a décollé avec plus de trois heures de retard et sans Aïdarous al-Zoubaïdi, dont la localisation n'était pas connue.

Pendant que l'appareil attendait, a ajouté Tourki al-Maliki, sont parvenues des informations selon lesquelles Aïdarous al-Zoubaïdi a "déplacé de larges troupes" et appelé "à la mobilisation, au mouvement et à l'armement de factions".

D'après l'agence de presse SABA, le Conseil présidentiel yéménite, soutenu par Ryad, a décidé en conséquence de retirer à Aïdarous al-Zoubaïdi son statut au sein du conseil et de saisir le parquet pour des accusations de haute trahison.

La querelle entre l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis a fracturé ces deux alliés initialement engagés côte à côte dans une intervention militaire lancée en 2015 contre les rebelles Houthis alignés sur l'Iran, lesquels sont toujours la force militaire dominante au Yémen.

(Enas Alashray; version française Jean Terzian)