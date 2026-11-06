Yelp recule, ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice étant inférieures aux estimations

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6 novembre - ** L'action de la plateforme d'avis en ligne Yelp YELP.N recule de 6,7 % à 19,14 dollars en début d'après-midi, après la publication de prévisions de chiffre d'affaires annuel en baisse

** La société table sur un chiffre d’affaires net pour l’exercice 2026 compris entre 1,455 milliard et 1,460 milliard de dollars, un chiffre inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 1,466 milliard de dollars, même dans le haut de la fourchette, selon les données compilées par LSEG

** Le directeur financier David Schwarzbach indique que les consommateurs et les entreprises locales devraient être confrontés à un “environnement économique difficile”

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a reculé de 1 % en glissement annuel pour s’établir à 371 millions de dollars, un résultat supérieur à l’estimation des analystes de 369 millions de dollars — données LSEG

** Le directeur des opérations, Jed Nachman, a indiqué que les coûts de main-d’œuvre et de carburant restaient élevés pour les entreprises locales, ce qui pèse sur la demande publicitaire, tandis que certains clients choisissent de “réparer plutôt que de remplacer” dans le cadre de projets de services à domicile de grande envergure

** Sur les 12 analystes couvrant le titre, 7 recommandent de “conserver” l’action, 2 de “l’acheter” et 3 de “la vendre”; l’objectif de cours médian est de 23 dollars

** En tenant compte de l'évolution en séance, le titre affiche une baisse de 35,6 % depuis le début de l'année