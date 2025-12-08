Yardeni se refroidit sur "Magnificent 7" après 15 ans d'optimisme technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Yardeni Research ne surpondère plus les "Magnificent 7", mettant fin à une position haussière de 15 ans sur les valeurs technologiques américaines, en raison des inquiétudes liées à la concentration élevée et aux opportunités offertes par le marché dans son ensemble.

Le cabinet de recherche, fondé par Ed Yardeni, vétéran de Wall Street, recommande désormais de "sous-pondérer" les sept titres et de "surpondérer" les 493 titres restants de l'indice S&P 500, selon une note datée du 7 décembre.

M. Yardeni s'attend à ce que d'autres rivaux s'attaquent aux riches marges bénéficiaires dont jouissent les "Magnificent 7" et à ce que la productivité et la rentabilité du reste des actions du S&P 500 augmentent.

"En fait, nous pensons que toutes les entreprises sont en train de devenir des entreprises technologiques", a déclaré M. Yardeni.

Les "Magnificent 7" font référence à un groupe des plus grandes valeurs américaines, dont les géants de la technologie Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O et Apple AAPL.O . Ce groupe a été à l'origine d'une grande partie des gains enregistrés par le marché au cours des dernières années.

Lors de la construction d'un portefeuille S&P 500 .SPX , M. Yardeni recommande de rester "market weight" sur les secteurs des technologies de l'information .SPLRCT et des services de communication .SPLRCL et de "surpondérer" les secteurs financier .SPSY , industriel .SPLRCI et de la santé .SPXHC .

La position haussière de longue date sur les deux secteurs rétrogradés était justifiée car leurs bénéfices prévisionnels ont continué à monter en flèche, a déclaré la société, mais les risques ont augmenté en raison de la forte hausse de leur concentration.

À la clôture de vendredi, les technologies de l'information et les services de communication représentaient ensemble environ 50 % de la pondération du S&P 500, selon les données compilées par LSEG. Cette pondération est la plus élevée depuis 2000, selon les données de LSEG.

Ed Yardeni, qui a inventé l'expression "bond vigilantes" il y a plus de 40 ans, est président et responsable de la stratégie d'investissement de la société de conseil sell-side.