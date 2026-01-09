 Aller au contenu principal
Yara vise un flux de trésorerie supplémentaire de 350 millions de dollars d'ici à 2030
Le producteur norvégien d'engrais Yara

YAR.OL vise à augmenter son flux de trésorerie disponible de 350 millions de dollars supplémentaires d'ici 2030, a-t-il déclaré vendredi avant sa journée des marchés de capitaux.

La société basée à Oslo a ajouté que cet objectif faisait partie d'un plan plus large visant à augmenter le flux de trésorerie disponible de plus de 600 millions de dollars entre 2024 et 2030, dont 250 millions de dollars ont déjà été atteints. Yara a également déclaré qu'elle continuerait à investir dans la croissance de l'ammoniac à faible coût et à faibles émissions, y compris potentiellement un partenariat avec Air Products APD.N dans le cadre d'un plan visant à combiner les projets d'ammoniac à faibles émissions des entreprises aux États-Unis. Yara est l'une des nombreuses entreprises qui augmentent leurs investissements aux États-Unis, alors que les entreprises tentent de résister à l'impact des droits de douane américains sur les produits importés.

