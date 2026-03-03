Kuehne+Nagel freiné par le fret maritime en 2025

( Belga / LUC CLAESSEN )

Le groupe suisse de transports et de logistique Kuehne+Nagel a publié mardi des résultat inférieurs aux attentes pour 2025, freinés par le fret maritime.

Son bénéfice net s'est contracté de 24,8% par rapport à l'exercice précédent, à 925 millions de francs suisses (1 milliard d'euros) tandis que son chiffre d'affaires a diminué de 1,3% à près de 24,5 milliards de francs, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un bénéfice de 944 millions de francs pour 24,66 milliards de francs de chiffres d'affaires.

Le chiffre d'affaires de ses activités dans le fret maritime a reculé de 1% hors effets de change et de 5% une fois converti en francs suisses, à 8,8 milliards de francs.

Le groupe a toutefois mis en avant sa stratégie de développement auprès des petites et moyennes entreprises (PME), ce qui l'aidé à "stabiliser" les rendements "durant la seconde moitié de 2025", a-t-il souligné.

Ses activités dans le transport aérien ont de leur côté progressé de 5% hors effets de change et stagné en francs suisses, le transport routier enregistrant pour sa part une hausse de 4% en monnaies locales, et de 1% en francs.

Durant l'exercice, Kuehne+Nagel avait abaissé son objectif de bénéfice opérationnel à deux reprises, d'abord en juillet en raison de l'impact des effets de change avec la faiblesse du dollar, la devise dans laquelle sont facturés les services dans le fret maritime, puis en octobre en raison des incertitudes économiques face aux tensions commerciales.

Lors de la publication de ses résultats sur neuf mois, le groupe avait annoncé un programme d'économies de 200 millions de francs par an, dont 110 millions par le biais d’une diminution des effectifs, face à un environnement difficile qui se traduit par des surcapacités dans le fret maritime.

Pour 2026, il table sur un bénéfice opérationnel de l'ordre de 1,2 à 1,4 milliards de francs.