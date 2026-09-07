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Yara International inaugure un nouveau site
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 14:36
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Le géant mondial des engrais Yara International a inauguré la plus grande installation de captage et de liquéfaction de CO2 d'Europe sur son site de Sluiskil, aux Pays-Bas, le plus vaste complexe de production d'ammoniac du continent.

Grâce à cette infrastructure, Yara est désormais en mesure de capturer et de liquéfier jusqu'à 800 000 tonnes de CO2 par an issues de sa production d'ammoniac. Le gaz carbonique sera ensuite acheminé par navire jusqu'en Norvège pour y être enfoui à 2 600 mètres sous le lit marin par la société Northern Lights. Sur une période de 15 ans, le projet prévoit de séquestrer environ 12 millions de tonnes de CO2.

Sur le plan financier, cette technologie permet à Yara d'éviter la pénalité de la taxation carbone européenne sur ces volumes, tout en préservant la compétitivité du site. "Ce projet démontre qu'une décarbonation industrielle à grande échelle est possible aujourd'hui. Face à l'intensification de la concurrence mondiale, l'Europe doit réduire ses émissions tout en maintenant son industrie, ses emplois et ses chaînes de valeur clés sur son territoire", a déclaré Svein Tore Holsether, PDG de Yara.

Au-delà de la conformité réglementaire et de l'optimisation fiscale, cet investissement permet à Yara d'accélérer la commercialisation de ses produits à faible empreinte carbone : engrais durables pour l'agriculture, ammoniac bas-carbone pour les applications industrielles et carburants propres pour le secteur maritime.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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