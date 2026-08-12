Yara accroît de 39% son EBITDA ajusté au 2e trimestre

Le fournisseur d'engrais Yara International dévoile un BPA ajusté (hors effets de change et éléments exceptionnels) de 1,67 USD au titre du 2e trimestre 2026, contre 0,91 USD un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA hors éléments exceptionnels de 906 MUSD, à comparer à 652 MUSD au 2e trimestre 2025.

Le groupe norvégien explique cette progression de 39% de son EBITDA ajusté par "une amélioration des marges dans tous les segments ainsi que par la réussite continue des initiatives d'optimisation et la rigueur en matière de coûts, compensant ainsi la baisse des volumes livrés".

Il précise en effet que le volume total de ses livraisons a reculé de 17% au 2e trimestre en comparaison annuelle, "après un premier trimestre solide et sous l'effet de la chute rapide des prix des engrais, qui a conduit à un report des achats sur les marchés en basse saison".

"Grâce à nos activités mondiales, à nos solutions de pointe en matière de nutrition des cultures et à nos positions sur le marché de l'ammoniac, Yara est idéalement placé pour faire face à la volatilité, en tirant parti de sa flexibilité opérationnelle tout en générant une valeur importante pour les actionnaires", affirme le groupe.

Yara rappelle aussi avoir annoncé, le mois dernier, l'acquisition d'une usine d'ammoniac sur la côte du golfe du Mexique, "concrétisant ainsi sa priorité stratégique de diversification de son exposition énergétique tout en renforçant sa compétitivité et sa rentabilité à long terme".