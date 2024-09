Yann Pierre rejoint Waga Energy comme directeur commercial Groupe

Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, annonce la nomination de Yann Pierre au poste de directeur commercial Groupe à compter du 19 août 2024. Rattaché au président-directeur général Mathieu Lefebvre, Yann Pierre prend en charge l’ensemble des fonctions commerciales (développement, vente du biométhane, gestion des contrats, marketing, etc.) avec la mission d’accélérer la croissance du Groupe à l’international.



Diplômé de Polytech Nancy, Yann Pierre dispose d’une solide expertise dans le domaine du biométhane et de la valorisation énergétique des déchets à l’international. Comptant parmi les pionniers français du secteur, il a contribué ces vingt dernières années à plus de 300 projets de production de biométhane en Europe et en Amérique du Nord (dont le premier projet d’injection de biométhane à partir de déchets agroalimentaires réalisé en France, dans la région de Lille).