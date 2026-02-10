 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Xylem prévoit une année 2026 en demi-teinte en raison de la faible demande d'équipements de traitement de l'eau
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Xylem XYL.N a prévu mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour 2026 inférieurs aux attentes de Wall Street, anticipant une demande plus faible que prévu pour ses équipements de traitement de l'eau.

Les actions de la société de gestion de l'eau ont chuté de 4,3 % dans les échanges avant bourse.

Xylem prévoit que le chiffre d'affaires de 2026 se situera entre 9,1 milliards et 9,2 milliards de dollars, contre 9,33 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice annuel par action devrait se situer entre 5,35 et 5,60 dollars, le point médian étant inférieur aux estimations de 5,56 dollars.

L'entreprise a toutefois dépassé les attentes de Wall Street en ce qui concerne le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

L'unité d'eau appliquée de Xylem, qui vend des pompes, des vannes et d'autres équipements, a enregistré des ventes trimestrielles de 474 millions de dollars, dépassant les estimations de 468,96 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires de l'unité d'infrastructure de l'eau, qui vend des produits incluant des pompes pour eaux usées, s'est élevé à 691 millions de dollars pour le trimestre, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 745,45 millions de dollars.

Sur une base ajustée, le bénéfice trimestriel s'est élevé à 1,42 dollar par action, dépassant les estimations de 1,41 dollar par action.

Les recettes du quatrième trimestre se sont élevées à 2,4 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 2,37 milliards de dollars.

Valeurs associées

XYLEM
127,440 USD NYSE -9,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank