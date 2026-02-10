Xylem prévoit une année 2026 en demi-teinte en raison de la faible demande d'équipements de traitement de l'eau

Xylem XYL.N a prévu mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour 2026 inférieurs aux attentes de Wall Street, anticipant une demande plus faible que prévu pour ses équipements de traitement de l'eau.

Les actions de la société de gestion de l'eau ont chuté de 4,3 % dans les échanges avant bourse.

Xylem prévoit que le chiffre d'affaires de 2026 se situera entre 9,1 milliards et 9,2 milliards de dollars, contre 9,33 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice annuel par action devrait se situer entre 5,35 et 5,60 dollars, le point médian étant inférieur aux estimations de 5,56 dollars.

L'entreprise a toutefois dépassé les attentes de Wall Street en ce qui concerne le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

L'unité d'eau appliquée de Xylem, qui vend des pompes, des vannes et d'autres équipements, a enregistré des ventes trimestrielles de 474 millions de dollars, dépassant les estimations de 468,96 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires de l'unité d'infrastructure de l'eau, qui vend des produits incluant des pompes pour eaux usées, s'est élevé à 691 millions de dollars pour le trimestre, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 745,45 millions de dollars.

Sur une base ajustée, le bénéfice trimestriel s'est élevé à 1,42 dollar par action, dépassant les estimations de 1,41 dollar par action.

Les recettes du quatrième trimestre se sont élevées à 2,4 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 2,37 milliards de dollars.