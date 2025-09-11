Xtrackers lance un ETF sur la défense

Xtrackers, la marque ETF de DWS, lance un ETF sur la défense, l'espace et la cybersécurité en Europe. Ce fonds indiciel coté appelé Xtrackers European Defence réplique la performance de l'indice Stoxx Europe Total Market Defence Space and Cybersecurity Innovation. Cet ETF reflète la performance des actions européennes cotées dont le chiffre d'affaires ou les dépôts de brevets sont liés aux thèmes de la défense, de l'espace et de la cybersécurité.

L'indice STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation intègre non seulement des entreprises de défense, mais également des fabricants de technologies satellites et des développeurs de logiciels pour lutter contre les cyberattaques.

Les composants de l'indice sont pondérés en fonction de leur capitalisation boursière. Afin de diversifier le portefeuille et limiter les risques de concentration, le poids maximal de chaque action dans l'indice est limité à 10%. Les entreprises Rolls Royce, Safran, Airbus, Rheinmetall, BAE Systems et DSV apparaissent dans le top 5 des positions de l'indice avec une représentation d'environ 10% de l'indice pour chacune.

Laurence Marchal