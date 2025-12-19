 Aller au contenu principal
France: La commission mixte paritaire sur le budget non conclusive selon des membres
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 10:21

Vote sur le projet de loi de finances 2026 au Sénat français à Paris

La commission mixte ‍paritaire (CMP) sur le projet de loi de finances 2026 ‌est non conclusive, ont déclaré à Reuters deux ​participants.

"Sommes nous capables d'aboutir ⁠à un texte en capacité d'être adopté ⁠par ‍les deux Assemblées ? Non. ⁠La CMP est donc non conclusive", a déclaré ​le député Philippe Juvin (Les Républicains).

Eric Coquerel (La France insoumise), ⁠président de la ​commission des finances de l'Assemblée ​nationale, ​a confirmé que "les rapporteurs (n'ont) pas ​été ⁠en mesure de nous présenter une proposition de rédaction" et que les ‌articles du PLF n'ont par conséquent pas été examinés.

(Reportage d'Elizabeth Pineau, rédigé par Tangi Salaün, édité par ‌Kate Entringer)

