France: La commission mixte paritaire sur le budget non conclusive selon des membres

Vote sur le projet de loi de finances 2026 au Sénat français à Paris

La commission mixte ‍paritaire (CMP) sur le projet de loi de finances 2026 ‌est non conclusive, ont déclaré à Reuters deux ​participants.

"Sommes nous capables d'aboutir ⁠à un texte en capacité d'être adopté ⁠par ‍les deux Assemblées ? Non. ⁠La CMP est donc non conclusive", a déclaré ​le député Philippe Juvin (Les Républicains).

Eric Coquerel (La France insoumise), ⁠président de la ​commission des finances de l'Assemblée ​nationale, ​a confirmé que "les rapporteurs (n'ont) pas ​été ⁠en mesure de nous présenter une proposition de rédaction" et que les ‌articles du PLF n'ont par conséquent pas été examinés.

