XTI Aerospace Inc devrait afficher une perte de 1,45 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* XTI Aerospace Inc XTIA.OQ XTIA.O devrait publier ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Englewood Colorado devrait déclarer un revenu de 600 mille dollars, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour XTI Aerospace Inc est une perte de 1,45 $ par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian sur 12 mois de Wall Street pour XTI Aerospace Inc est de 13,50 $, soit environ 86,1 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,88 $

8 août - Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 13:14 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)