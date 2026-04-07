Xponential Fitness progresse grâce au lancement d'un examen stratégique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions de Xponential Fitness XPOF.N augmentent de 4,6 % à 7,06 $ avant la mise sur le marché

** Le franchiseur de boutiques de fitness a déclaré tard lundi qu'il avait entamé un examen stratégique qui pourrait inclure une vente ou une fusion

** L'examen intervient moins d'une semaine après que l'actionnaire Kanen Wealth Management l'ait demandé, citant "l'instabilité structurelle" de XPOF

** Kanen Wealth Management détient une participation d'environ 4 % dans XPOF

** Les analystes attribuent à XPOF la note "hold" en moyenne, tandis que son concurrent Planet Fitness PLNT.N est noté "buy" - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions de XPOF ont baissé d'environ 18 % depuis le début de l'année