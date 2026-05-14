Xpeng cherche une usine en Europe, en lien avec Volkswagen (FT)
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 08:47
Xpeng est en pourparlers avec Volkswagen et d'autres constructeurs pour racheter une usine en Europe, rapporte le Financial Times. Cette initiative suit les déclarations d'Oliver Blume, patron de Volkswagen, évoquant la vente en Europe de modèles conçus en Chine et un possible partage des capacités industrielles.
Volkswagen, déjà actionnaire de Xpeng, s'appuie en Chine sur trois partenaires (SAIC, FAW et JAC) sans présence industrielle en Europe.
Xpeng envisage aussi de construire sa propre usine. Le groupe estime que certains sites existants, notamment chez Volkswagen, sont "un peu anciens" et inadaptés à ses futurs modèles.
En difficulté en Chine, Xpeng accélère son expansion internationale. Mais son arrivée en Europe se heurte à un durcissement des règles sur les investissements étrangers.
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