Xilam : Résultats semestriels logiquement dégradés

Publication des résultats semestriels 2025
Après avoir publié des produits d’exploitation en recul de moitié (-56%), Xilam communique des résultats S1 2025 logiquement dégradés mais en ligne avec nos attentes. Le ROC du groupe s’établit à -2,4 M€ (vs -1,3 M€ au S1 précédent) et le RNpg à -2,5 M€ (vs -1,0 M€). Le FCF repart de son côté en territoire négatif aussi.
Perspectives et estimations
Après un bas de cycle, qui s’est matérialisé dans les chiffres et qui traduit la transition progressive entre la prestation et le propriétaire, le second semestre devrait être légèrement meilleur que le premier, à la faveur d’une montée en puissance des livraisons et d’une contribution traditionnellement plus forte du catalogue sur la période. Nous sommes déjà alignés avec cette trajectoire. Nous confirmons notre estimation de top line 2025e (17,6 M€) et relevons légèrement notre prévision de ROC (-3,4 M€ vs -3,9 M€ précédemment).
L’exercice 2026 devrait être synonyme de rebond pour Xilam, qui livrera sur l’année en question une grande partie des productions démarrées fin 2023 et en 2024, notamment son film d’animation Lucy Lost, ainsi que les séries The Doomies et Capitaine Jim. Malgré les vents contraires, l’animation reste un actif primordial pour les plateformes dans la rétention de leurs abonnés. Xilam devrait, à terme, en tirer de nouveau parti.
Recommandation
Suite à cette publication, nous maintenons notre objectif de cours à 4,00€ ainsi que notre recommandation à Neutre malgré le potentiel d’upside.
