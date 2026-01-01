Macron appelle à une année "utile", à défendre l'indépendance de l'Europe

Le président français Macron prononce son discours du Nouvel An à la nation

Emmanuel Macron a déclaré mercredi lors de ses voeux aux Français que l'année ‍2026 devait être "utile", promettant de veiller à la réalisation de "plusieurs grands chantiers", tout en appelant également à protéger l'indépendance d'une ‌Europe "assaillie" sur les plans sécuritaire et commercial.

"Cette année doit être, et sera, une année utile. Je veillerai tout particulièrement ​à ce que plusieurs grands chantiers puissent aboutir", a ⁠dit le chef de l'Etat, citant notamment le service national pour les jeunes et la question de ⁠la fin de ‍vie.

Il faut "continuer d'investir dans nos armées, dans nos ⁠forces de sécurité, dans nos services publics et notre économie, malgré nos difficultés financières", a-t-il déclaré par ailleurs, exhortant à ​défendre l'"indépendance" et les "libertés" de la France et de l'Europe.

"Nous assistons au retour des empires, à la remise en cause de ⁠l'ordre international (...) La loi du plus fort tente ​de s'imposer dans les affaires du monde et ​notre Europe est ​assaillie de toutes parts", a dit Emmanuel Macron.

"Il nous faut accélérer. ​L'Europe de la défense ⁠a commencé de se faire, et en 2026, cela accélérera", a déclaré le président de la République. "Dès le 6 janvier, à Paris, de nombreux Etats européens et alliés prendront des engagements concrets ‌pour protéger l'Ukraine et assurer une paix juste et durable sur notre continent européen", a-t-il poursuivi.

Emmanuel Macron a également fait voeu de protéger l'Europe "industrielle et agricole" en défendant la mise en oeuvre de "règles de commerce loyales, justes".

(Rédigé par Jean Terzian, édité ‌par Nicolas Delame)