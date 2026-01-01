 Aller au contenu principal
Macron appelle à une année "utile", à défendre l'indépendance de l'Europe
information fournie par Reuters 01/01/2026 à 12:05

Le président français Macron prononce son discours du Nouvel An à la nation

Emmanuel Macron a déclaré mercredi lors de ses voeux aux Français que l'année ‍2026 devait être "utile", promettant de veiller à la réalisation de "plusieurs grands chantiers", tout en appelant également à protéger l'indépendance d'une ‌Europe "assaillie" sur les plans sécuritaire et commercial.

"Cette année doit être, et sera, une année utile. Je veillerai tout particulièrement ​à ce que plusieurs grands chantiers puissent aboutir", a ⁠dit le chef de l'Etat, citant notamment le service national pour les jeunes et la question de ⁠la fin de ‍vie.

Il faut "continuer d'investir dans nos armées, dans nos ⁠forces de sécurité, dans nos services publics et notre économie, malgré nos difficultés financières", a-t-il déclaré par ailleurs, exhortant à ​défendre l'"indépendance" et les "libertés" de la France et de l'Europe.

"Nous assistons au retour des empires, à la remise en cause de ⁠l'ordre international (...) La loi du plus fort tente ​de s'imposer dans les affaires du monde et ​notre Europe est ​assaillie de toutes parts", a dit Emmanuel Macron.

"Il nous faut accélérer. ​L'Europe de la défense ⁠a commencé de se faire, et en 2026, cela accélérera", a déclaré le président de la République. "Dès le 6 janvier, à Paris, de nombreux Etats européens et alliés prendront des engagements concrets ‌pour protéger l'Ukraine et assurer une paix juste et durable sur notre continent européen", a-t-il poursuivi.

Emmanuel Macron a également fait voeu de protéger l'Europe "industrielle et agricole" en défendant la mise en oeuvre de "règles de commerce loyales, justes".

(Rédigé par Jean Terzian, édité ‌par Nicolas Delame)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
2 commentaires

  • 13:32

    On en veut pas de ton europe mortifère et paupérisante, dégage traître à la France !!!

