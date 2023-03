Xilam: "Résultats honorables hors dépréciation du catalogue"

Publication des résultats annuels 2022



Après avoir enregistré une croissance solide sur l’exercice (CA +18%, produits d’exploitation +16%), Xilam publie des résultats 2022 convenables, légèrement en dessous de nos attentes. Le ROC ajusté du groupe ressort à 9,1 M€, soit une marge de 21,7%, et un RN de 6,3 M€. Evoquée lors de notre précédent flash, la réévaluation de certains titres du catalogue s’est traduit par une dépréciation exceptionnelle de 6,6 M€, faisant ressortir un ROC comptable de 2,5 M€ et un RN de 1,3 M€ sur l’exercice. Nous restons confiants dans les perspectives d’un groupe dont la valorisation actuelle nous apparait particulièrement attractive.



Perspectives et estimations



En ce qui concerne 2023e, nous avons revu nos prévisions de top line au moment de la publication de février et confirmons nos attentes, à savoir un total de produits d’exploitation de l’ordre de 55 M€, soit une croissance supérieure à 20%. Cette prévision reflète plusieurs éléments, parmi lesquels un niveau de prestations à nouveau élevé et un catalogue qui devrait générer des revenus supérieurs à 11 M€. Nous modélisons un impact relativement mineur (<1 M€) du merchandising, qui devrait réellement décoller à partir de 2024. Côté marges, la spécificité et l’évolution du business model de Xilam, notamment avec 1/ le développement de plus en plus accentué de la prestation, 2/ le roulement du catalogue, qui a tendance à se rajeunir et 3/ les effets de cut-off (comptabilisation des subventions, etc.) rendent nos tentatives de prévisions assez aléatoires. Nous estimons que la marge normative du groupe, sur la base d’un mix à peu près semblable à 2022 (prestation c50% des nouvelles productions, catalogue c25% du CA), devrait se situer aux alentours de 21-22%, en excluant le potentiel impact du merchandising.



Achat confirmé, OC inchangé (42€, potentiel +68%).



Nous maintenons notre recommandation à Achat et confirmons notre objectif de cours de 42€, faisant ressortir un potentiel de hausse de plus de +65%. En matière de valorisation, le titre, à la suite de récents downgrades et d’une baisse prononcée du cours, a connu un fort derating et se paie actuellement c13,5x NTM EV/EBIT, soit une décote supérieure à 20% par rapport à son historique 5 ans. Un multiple, selon nous, injustifié à ce moment de l’histoire de Xilam et à la vue de nos prévisions: nous modélisons, en normalisé, un TCAM de ROC de 15% entre 2023e et 2025e.