Xilam : Résultats 2023 en ligne – bonne surprise sur le FCF

Publication des résultats annuels 2023

Après avoir enregistré un chiffre d’affaires en hausse de +9,0%, à 45,7 M€, et des produits d’exploitation en progression de +3,0%, à 48,2 M€, Xilam publie des résultats 2023 en ligne. Le ROC du groupe ressort à 5,1 M€, au même niveau que le consensus, et le RN à 4,9 M€ (3,1 M€ consensus). La bonne surprise est à trouver du côté du cash avec une génération de FCF à deux chiffres (12,6 M€) et une diminution de moitié de l’endettement net, qui atteint 7,3 M€. L’exercice 2024 sera, comme attendu, celui de la transition pour Xilam.

Perspectives

Comme annoncé depuis six mois à la suite de l’annulation de deux séries d’envergure, 2024 sera un exercice de transition pour Xilam, qui concentre désormais ses efforts sur la reconstruction de sa top line, la réorientation vers des formats/débouchés plus porteurs, comme celui du segment adultes ou la production de longs métrages, et l’adaptation à un environnement inédit, aussi bien en interne qu’en externe. La société devrait rapidement donner plus d’éléments sur l’avancée positive de cette stratégie. Dans l’attente de faits et de résultats concrets, nous confirmons nos estimations 2024e (produits d’exploitation de 32,6 M€, -33%, avec un mix nouvelles productions légèrement dominé par la prestation, ROC juste au breakeven). Sur le plan de la génération de cash, nous disposons pour le moment de trop peu d’éléments pour fournir une prévision fiable. Nous espérons par ailleurs que le groupe saura rapidement se hisser au niveau de ses ambitions, celles d’un retour à une croissance pérenne et rentable.

Recommandation

Nous confirmons notre recommandation à Neutre et notre OC de 8,00 € en l’absence de catalyseurs sur le titre à horizon 12 mois. Nous restons à l’affut de signaux positifs et suffisamment matériels pour réévaluer notre opinion sur le titre et son equity story.