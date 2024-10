Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Xilam: le rebond se prolonge après des semestriels conformes information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 12:17









(CercleFinance.com) - Xilam poursuit son redressement en Bourse mardi au lendemain de la publication de résultats semestriels témoignant d'un 'atterrissage honorable' au vu du contexte actuel selon les analystes.



Après avoir publié il y a quelques semaines un chiffre d'affaires semestriel de 11,6 millions d'euros, en baisse de 36%, le studio d'animation a dévoilé lundi soir des résultats de premier semestre conformes aux attentes.



Son résultat opérationnel courant ressort en perte de 1,3 million d'euros, contre un profit de 2,2 millions au 1er semestre 2023, impacté à la fois par la contraction de sa production et le niveau d'activité asymétrique du catalogue au premier semestre.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap - qui affichent une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 4,4 euros sur le titre - évoquent un 'atterrissage honorable' au regard de l'environnement.



'L'ambition de tendre à un résultat opérationnel courant proche de l'équilibre est crédibilisée par la réalisation du premier semestre', estime la société de Bourse.



Le groupe - qui cherche à reconstituer son carnet de commandes tout en mettant en oeuvre un plan d'économies - a en effet réitéré sa prévision d'un résultat opérationnel courant proche de l'équilibre en 2024, anticipant un meilleur second semestre, notamment au niveau du catalogue.



Suite à cette publication, les analystes d'Euroland ont renouvelé de leur côté leur opinion 'neutre' assortie d'un objectif de cours de huit euros.



'L'actualité de production du groupe est, à moyen/long terme, très rassurante pour le cas d'investissement mais la détérioration des fondamentaux continuent de peser sur une perspective plus courte', estiment-ils.



Suite à cette publication, l'action Xilam progressait de 5% mardi matin, portant à près de 33% son rebond depuis son creux du mois d'août.



Le titre affiche désormais un gain de plus de 25% cette année, soutenu particulièrement par la perspective de la diffusion de prochaines séries sur Netflix et Disney+.





