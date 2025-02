Xilam: le C.A. 2024 déçoit, les prévisions 2025 aussi information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Xilam subit la plus forte baisse du marché parisien jeudi matin suite à un chiffre d'affaires annuel en repli plus marqué que prévu, assorti de la perspective d'un nouveau recul de l'activité cette année.



Le studio d'animation a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires 2024 de 23,4 millions d'euros, en repli de 41% d'une année sur l'autre, une performance inférieure aux attentes des analystes.



Compte tenu du manque de visibilité entourant l'évolution de son marché à moyen terme, Xilam prévient que ses résultats pourraient être impactés par d'éventuelles dépréciations exceptionnelles, sans impact sur la trésorerie.



En dépit du lancement de trois nouvelles productions, Xilam estime que ces projets 'très prometteurs' et 'très bien accueillis par le marché' ne seront cependant pas suffisants pour permettre de stabiliser son chiffre d'affaires; attendu en baisse cette année.



'La demande n'est pas là', commentent les analystes de TP ICAP Midcap. 'La reprise se dessinera probablement à partir de 2026', prédit la société de Bourse.



Les équipes d'Euroland, qui évoquent un 'exercice à oublier', font remarquer pour leur part que, côté positif, le groupe a bien allégé sa structure de coûts sur 2024 et reste solide financièrement.



Le titre décrochait de plus de 30% dans le sillage de cette publication, pour revenir à des plus bas depuis 2016.





Valeurs associées XILAM ANIMATION 2,47 EUR Euronext Paris -30,91%