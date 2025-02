Xilam : Exercice à oublier, pas d’amélioration chiffrée en vue

Publication du chiffre d’affaires 2024

Xilam publie un chiffre d’affaires 2024 de 23,4 M€ (-41% YoY) et des produits d’exploitation de 27,9 M€ (-42% YoY), légèrement en dessous des attentes. L’année a été très difficile sur les nouvelles productions (-50%) suite à la contraction des commandes des donneurs d’ordres. De nouvelles dépréciations d’actifs vont par ailleurs être passées et l’exercice 2025 est maintenant attendu lui aussi en décroissance. Côté positif, le groupe a bien allégé sa structure de coûts sur 2024 et reste solide financièrement.

Perspectives

A court terme, la direction a par ailleurs indiqué que le chiffre d’affaires sera de nouveau orienté à la baisse sur 2025, et ce malgré la production en cours de trois projets (deux propriétaires + Lucy Lost), du fait des facteurs évoqués qui continueront de peser, ainsi que de la baisse très probable du catalogue. Le ton de la société était relativement plus positif au moment des résultats semestriels, puisqu’un retour à une croissance modérée dès 2025 avait été évoqué (consensus CA 2025 avant publication : 31,5 M€). La non-reconduction de Netflix pour une deuxième saison de Twilight of the Gods initialement espérée, a pesé.

Sur la base de ces éléments et même avec quelques économies additionnelles (3M€ déjà réalisés en année pleine), nous pensons que Xilam sera encore mécaniquement en pertes en 2025. Nous manquons pour le moment de visibilité pour fournir des chiffres fiables. Concernant la génération de cash, maintenant que la créance Netflix est entièrement réglée, un FCF structurellement positif nous semble plus difficilement envisageable, d’autant que le groupe espère retrouver un mix, entre le propriétaire et la prestation, plus équilibré que celui observé ces dernières années.

Recommandation

Suite à cette publication, nous revoyons significativement notre objectif de cours, à 4,00€ (contre 8,00€ précédemment) afin de concrètement refléter 1/ la baisse significative de la valeur patrimoniale du groupe (dont le niveau, avant nouvelles dépréciations, était notre argument principal pour justifier un OC de 8,00€) et du multiple cible associé, 2/ des perspectives largement dégradées et 3/ aucun catalyseur franc à court-terme. Nous maintenons notre recommandation à Neutre.