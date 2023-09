Xilam: "Des résultats semestriels décevants"

Publication des résultats semestriels 2023



Malgré une croissance à deux chiffres (CA +28%, produits d’exploitation +11%), Xilam publie des résultats S1 décevants et inférieurs à nos attentes. Le ROC du groupe s’établit à 2,2 M€ (-55% YoY), pour une marge de 10,5% (contre 27,1% au S1 2022), et un RN de 1,8 M€ (vs 3,0 M€) principalement du fait d’importants investissements « de structure » et d’un mix défavorable. La génération de FCF est toutefois positive sur le semestre (2,2 M€ vs -4,9 M€ S1 2022), mais toujours insuffisante et pas encore normative selon nous.



Perspectives et révision des estimations



Avec c40 M€ d’investissements prévus en 2023 (+10% YoY), Xilam devrait poursuivre sur une belle dynamique de top line et maintient ses ambitions de 80 M€ de produits d’exploitation à horizon 2026. Nous ajustons notre prévision 2023e à 48,4 M€ de produits d’exploitation. Sur la rentabilité, la hausse des frais fixes et la teneur du mix devraient continuer d’impacter le groupe à court terme. Nous revoyons ainsi notre prévision de ROC 2023e à 5,8 M€ (vs 10,2 M€). A plus long terme, rappelons que la direction table sur un mix propriétaire/prestation/merchandising de 60%/30%/10% dans son plan 2026 (catalogue inclus dans le propriétaire). Nous devrions donc, logiquement, retourner vers des niveaux de rentabilité plus normatifs (c20%) une fois les opex fixes absorbés par la croissance du CA et un mix stabilisé.



Recommandation



Nous maintenons notre recommandation et revoyons fortement notre objectif de cours (30€ vs 42€) post ajustements, notamment de la marge normative. Notre vision positive du dossier n’est pas encore entamée mais nous regrettons toutefois le manque d’anticipation et de pilotage de la part de la direction, même si nous comprenons la complexité et la volatilité inhérentes au modèle économique de Xilam. Suite à la chute du cours en YTD (-50%), le titre se paie c16x notre estimation de ROC 2023e.