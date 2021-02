Xilam : "Décalage vers 2021 qui promet d'être une année explosive !"

Xilam a publié un CA 2020 de 21,9 M€ (vs 30,2 M€ en 2019), un peu en deçà de nos attentes (25,1 M€e) mais qui ne remet pas en cause la vision 2020/21. La société affiche un CA Nouvelles Productions de 13,2 M€ (vs 23,2 M€ en 2019) et un CA Catalogue de 8,6 M€ (vs 6,8 M€ en 2019). La société confirme sa guidance de « produits d'exploitation » (incluant le crédit d'impôt audiovisuel) cumulés de 78 M€ pour 2020/21 et de 110 M€ en 2022/23. A ce titre, Xilam devrait afficher un chiffre d'affaires 2021 avoisinant les 50 M€, soit plus du double de 2020.

Recommandation

Suite à cette publication et à l'actualisation de notre modèle, l'objectif de cours ressort à 51,50 € (vs 50,00 €) et la recommandation reste à Accumuler.