Xilam: "Croissance annuelle solide mais dépréciation du catalogue à venir"

Publication du chiffre d’affaires annuel 2022



Xilam publie un CA 2022 de 41,5 M€, légèrement en dessous de nos attentes. La croissance affichée par la société (+17%) reste tout de même très solide selon nous. Le total des produits d’exploitation du groupe ressort à 46,3 M€ (+15%), marquant un nouveau record dans l’histoire d’un groupe qui, sur dix ans, aura généré un TCAM de près de +20%. En amont des résultats annuels, qui seront publiés fin mars, la société communique toutefois sur le fait qu’une dépréciation du catalogue, due à la révision de certains actifs, devrait significativement dégrader la rentabilité de l’exercice. La direction n’a pour le moment pas communiqué de chiffres mais nous estimons, en première lecture, que l’impact sera conséquent, même si les résultats devraient rester positifs sur l’année. Nous pensons que la VNC du catalogue était d’environ 45 M€ à fin 2021. Nous n’attendons, en revanche, aucun impact cash.



Perspectives



A ce stade, nous ne disposons pas d’éléments suffisamment précis pour réviser nos estimations 2022. Avant dépréciation, nous tablons sur un ROC de 9,6 M€, soit une marge opérationnelle solide, à 23,2%. En ce qui concerne 2023e, nous revoyons d’ores et déjà notre top line et modélisons dorénavant un total de produits d’exploitation de 55,3 M€ (vs c65 M€ précédemment), reflétant 1/ des revenus des nouvelles productions à nouveau tirés par les productions non propriétaires, 2/ des subventions à un niveau relativement similaire à celui de 2022 et 3/ un catalogue qui devrait générer des revenus du même ordre qu’en 2022 (11,5 M€ estimé).





Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle et de nos hypothèses de valorisation, nous ajustons notre objectif de cours à 42 € (vs 47 €) et maintenons notre recommandation à Achat.