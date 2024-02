Xilam : Chiffre d’affaires 2023 globalement en ligne

Publication du chiffre d’affaires annuel 2023

Xilam publie un chiffre d’affaires 2023 de 45,7 M€, globalement en ligne avec nos attentes et celles du consensus (46,4 M€ Euroland, 46,0 M€ cons). La croissance affichée par la société ressort proche de deux chiffres (+9,0%) suite à un exercice 2022 en progression de +17%. Après prise en compte des autres produits d’exploitation, les revenus de Xilam s’établissent à 48,2 M€ en 2023, soit une hausse de +3,0% (Euroland 48,4 M€). La performance affichée est conforme avec les différents messages passés par la direction en décembre, au moment du warning sur 2024.

Perspectives

Comme annoncé début décembre à la suite de l’annulation par les plateformes de deux séries d’envergure (voir précédent flash), 2024 sera un exercice de transition pour Xilam, qui concentre désormais ses efforts sur la reconstruction de sa top line et la réorientation vers des formats/débouchés plus porteurs. L’augmentation de capital réalisée il y a quelques semaines devrait fournir au groupe les moyens de ses nouvelles ambitions. En ce qui concerne le court terme, nous maintenons notre attente de ROC 2023e de 5,8 M€ et celle de RN de 4,1 M€.

Recommandation

Nous confirmons notre recommandation à Neutre et notre OC de 8,00 € en l’absence de catalyseurs sur le titre à horizon 12 mois. Nous estimons que la valorisation actuelle du titre, bien en dessous de la valeur de son catalogue, ne constitue pas, pour le moment, un argument suffisant pour repasser à l’achat et préférons continuer de décorréler recommandation et objectif de cours (qui extériorise pourtant un potentiel de hausse important) dans l’attente de nouveaux signaux plus positifs sur l’activité.