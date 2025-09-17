 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Xilam Animation transfère la cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris
information fournie par AOF 17/09/2025 à 09:05

(AOF) - Xilam Animation, société de production et de distribution de programmes d’animation, annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment C) vers le marché Euronext Growth Paris sera effectif le 19 septembre 2025 dès l’ouverture de la Bourse. Ce transfert va permettre à l'entreprise de satisfaire aux règles d’un marché offrant un cadre réglementaire plus souple adapté à son statut boursier actuel, en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d’Euronext Paris.

AOF - EN SAVOIR PLUS

XILAM ANIMATION
