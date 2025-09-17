Xilam Animation transfère la cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris

(AOF) - Xilam Animation, société de production et de distribution de programmes d’animation, annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment C) vers le marché Euronext Growth Paris sera effectif le 19 septembre 2025 dès l’ouverture de la Bourse. Ce transfert va permettre à l'entreprise de satisfaire aux règles d’un marché offrant un cadre réglementaire plus souple adapté à son statut boursier actuel, en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d’Euronext Paris.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer