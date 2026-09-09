Xilam Animation sécurise plusieurs préventes internationales majeures

La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation a annoncé la conclusion d'une série de préventes internationales portant sur les nouvelles saisons en production de ses propriétés intellectuelles emblématiques.

Pour la neuvième saison d'Oggy et les Cafards, commandée par son diffuseur historique France Télévisions, Xilam a conclu un accord de prévente avec le groupe Warner Bros. Discovery pour les régions EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et APAC (Asie-Pacifique). La livraison des épisodes s'échelonnera du troisième trimestre 2027 au deuxième trimestre 2028, à l'occasion du 30? anniversaire de la franchise. Le programme bénéficie déjà d'une visibilité globale avec 18 milliards de vues et 32 millions d'abonnés sur YouTube.

Nouveaux contrats pour Zig & Sharko et le spin-off Chickies

Le studio enregistre également des engagements commerciaux sur d'autres franchises clés : Zig & Sharko (Saisons 5 et 6), les nouvelles saisons, produites avec le partenaire historique Gulli en France pour des livraisons prévues en 2027 et 2028, ont été prévendues à JioStar India Private Limited en Inde et à Warner Bros. Discovery en Italie. Chickies (Spin-off de T'es où Chicky ?), la série, déjà prévendue à France Télévisions et prévue pour une livraison complète en 2027, sera diffusée sur Radio-Canada et SVT en Suède. Les deux premiers épisodes finalisés seront présentés lors du marché du MIPCOM.