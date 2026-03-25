Xiaomi chute en raison de la baisse de son bénéfice trimestriel, Citi réduit son objectif de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 mars - ** Les actions de Xiaomi Corp 1810.HK perdent 3,2% à 31,62 HK$
** Premier perdant de l'indice Hang Seng TECH .HSTECH , qui grimpe de 1% ** Le bénéfice trimestriel de Xiaomi a chuté pour la première fois en trois ans à la fin de l'année dernière, le fabricant chinois de smartphones et de véhicules électriques ayant dû faire face à la hausse des coûts et à l'intensification de la concurrence
** Le bénéfice ajusté de Xiaomi au 4ème trimestre a baissé de 24% en glissement annuel, le bénéfice de 2025 a augmenté de 44% en glissement annuel
** Citi maintient la note "acheter", déclarant que le bénéfice net ajusté du 4T25 est supérieur aux estimations; réduit le PT à HK$40 de HK$42 sur l'expédition de VE plus faible
** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 18 %, l'indice Hang Seng .HSI a baissé de 1,5 %
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