Xerox nomme Louie Pastor, un initié, au poste de directeur général après le départ de Bandrowczak

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Xerox Holdings XRX.O a nommé lundi un initié, Louie Pastor, au poste de directeur général, avec effet immédiat, après le départ de Steve Bandrowczak.

* M. Bandrowczak a dirigé l'entreprise au cours d'une "période charnière", notamment avec l'acquisition et l'intégration de Lexmark et d'ITsavvy.

* M. Pastor était dernièrement président et directeur de l'exploitation, où il supervisait la transformation de l'entreprise, la prestation de services au niveau mondial, les opérations de revenus, le marketing et les communications, ainsi que les fonctions humaines et technologiques de la société.

* M. Pastor a déclaré qu'il souhaitait mener Xerox vers son prochain chapitre, ajoutant qu'il entendait se concentrer sur l'exécution et la réalisation des priorités de l'entreprise.

* Xerox a réaffirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2026 et a déclaré qu'elle restait sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers et opérationnels.