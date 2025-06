Xerox: l'UE autorise l'acquisition de Lexmark information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 12:35









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de Lexmark International II par Xerox Holdings Corporation, toutes deux américaines.



L'opération porte principalement sur le marché de la fourniture d'imprimantes de format ordinaire de marque.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur la concurrence sur les marchés où les entreprises sont actives.



En particulier, la Commission a constaté qu'il existe suffisamment d'autres fournisseurs sur les marchés où les activités de Xerox et de Lexmark se chevauchent.





