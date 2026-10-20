Xero, cotée à l'ASX, en hausse alors que Citi prévoit un potentiel de hausse des bénéfices avant la publication des résultats du premier semestre

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(Actualités)

19 octobre - ** L'action de Xero XRO.AX , cotée à l'ASX, progresse jusqu'à 4,8 % à 63,230 dollars australiens, atteignant son plus haut niveau depuis le 18 septembre

** Citi réitère sa veille sur les catalyseurs positifs concernant XRO à l'approche de la publication de ses résultats du premier semestre 2027, tablant sur une forte croissance du chiffre d'affaires et une amélioration des marges pour l'exercice 2027 grâce à la maîtrise des coûts

** Citi maintient sa recommandation "Achat" sur Xero avec un objectif de cours de 91,55 dollars australiens

** La société estime que les inquiétudes concernant la croissance de Xero aux États-Unis sont exagérées et n’affectent pas sa dynamique à court terme dans la région

** La société de courtage précise que ses prévisions de résultat net après impôts (NPAT) pour le premier semestre 2027, à 60 millions de dollars australiens (41,86 millions de dollars américains), sont supérieures d’environ 7 % au consensus, après un assouplissement des attentes de bénéfices ces derniers mois

** Onze analystes sur treize attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, et deux la recommandation "conserver", avec un objectif de cours médian de 118,50 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, le titre a reculé de 46 %, en tenant compte des fluctuations de la séance

(1 $ = 1,4333 dollar australien)